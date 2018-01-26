В Азербайджане по подозрению в совершении преступлений за вчерашние сутки задержаны 45 человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За вчерашние сутки органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 123 факта преступлений, 32 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 15 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах страны произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2, пострадали 7 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 18 фактов, связанных с наркотиками и один факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 45 человек.