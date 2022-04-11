В Азербайджане по факту незаконной вырубки деревьев заведено 10 уголовных дел

Управление внеуголовных производств Генеральной прокуратуры Азербайджана на прошлой неделе завело 10 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны - Агдашском, Огузском, Бардинском, Имишлинском, Исмаиллинском и Гахском.

Управление внеуголовных производств Генеральной прокуратуры Азербайджана на прошлой неделе завело 10 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны - Агдашском, Огузском, Бардинском, Имишлинском, Исмаиллинском и Гахском.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

Ущерб от незаконной вырубки деревьев, в том числе в лесных массивах оценивается более чем в 200 тысяч манатов. В ряде случаев незаконные действия были сопряжены со злоупотреблениями должностными полномочиями, либо халатностью должностных лиц частных предприятий, муниципалитетов и государственных учреждений.

Следствие по уголовным делам, заведенным по статьям 259.1, 259.2.4, 308.1 и 314.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, будет проводится районными прокуратурами, в некоторых случаях территориальными следственными подразделениями органов внутренних дел.