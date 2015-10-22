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    В Азербайджане пассажирский микроавтобус упал в обрыв, есть раненые - ФОТО

    В результате столкновения транспортные средства съехали с проезжей части дороги и упали в обрыв

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане пассажирский микроавтобус упал в обрыв, есть раненые.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 14:00 на 395-м км магистрали Баку-Газах, на территории села Сейфали Шамкирского района.

    Согласно информации, микроавтобус марки Ford, следовавший из Гянджи в Газах, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21011", следовавшим в том же направлении. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части дороги и упали в обрыв.

    Несколько пассажиров микроавтобуса получили легкие ранения. Им на месте была оказана медицинская помощь. 

    По факту ведется расследование. 

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