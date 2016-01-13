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    ​В Азербайджане пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 10 человек - ФОТО

    По предварительной версии, причиной аварии стал гололед на дороге

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Гусарах произошло ДТП.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 8 км дороги Гусар-Худат. 

    Управляемый жителем Гусаров Зохрабеем Юзбековым пассажирский автобус, следующий по маршруту Гусар-Юхары Зейхур, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21099", за рулем которого находился житель Худата Руфат Ильясов. 

    В результате ДТП пострадали 10 человек. По предварительной версии, причиной аварии стал гололед на дороге. Точная причина ДТП станет известна после заключения автотехнической экспертизы. По факту ведется расследование.

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