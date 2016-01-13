​В Азербайджане пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 10 человек - ФОТО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Гусарах произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 8 км дороги Гусар-Худат.

Управляемый жителем Гусаров Зохрабеем Юзбековым пассажирский автобус, следующий по маршруту Гусар-Юхары Зейхур, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21099", за рулем которого находился житель Худата Руфат Ильясов.

В результате ДТП пострадали 10 человек. По предварительной версии, причиной аварии стал гололед на дороге. Точная причина ДТП станет известна после заключения автотехнической экспертизы. По факту ведется расследование.