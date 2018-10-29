В Азербайджане пьяный гражданин Кыргызстана совершил аварию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***14:31
Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе пьяный водитель совершил аварию.
Как сообщает западное бюро Report, перевернулся грузовой автомобиль, которым управлял в нетрезвом состоянии гражданин Республики Кыргызстан Дима Александрович.
В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Перевозимые на грузовике автомобили различных марок разбросало по всей дороге.
По факту ведется расследование.
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