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    В Азербайджане пьяный гражданин Кыргызстана совершил аварию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

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    ***14:31

    Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе пьяный водитель совершил аварию.

    Как сообщает западное бюро Report, перевернулся грузовой автомобиль, которым управлял в нетрезвом состоянии гражданин Республики Кыргызстан Дима Александрович.

    В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Перевозимые на грузовике автомобили различных марок разбросало по всей дороге.

    По факту ведется расследование.

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