В Азербайджане пьяный гражданин Кыргызстана совершил аварию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

29 октября, 2018 23:31

© Report Добавлено видео. ***14:31 Евлах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе пьяный водитель совершил аварию. Как сообщает западное бюро Report, перевернулся грузовой автомобиль, которым управлял в нетрезвом состоянии гражданин Республики Кыргызстан Дима Александрович. В результате аварии водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Перевозимые на грузовике автомобили различных марок разбросало по всей дороге. По факту ведется расследование.