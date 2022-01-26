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В Азербайджане отправлен на пенсию еще один генерал

В Азербайджане отправлен на пенсию еще один генерал Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государст
Происшествия
26 января 2022 г. 10:57
В Азербайджане отправлен на пенсию еще один генерал
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Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств, генерал-майор полиции Акбер Юсифов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Отметим, что ранее на пенсию был отправлен бывший начальник Секретариата МВД генерал-майор полиции Сафар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir general təqaüdə göndərilib

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