В Азербайджане отправлен на пенсию еще один генерал

Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государст

Представитель Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств, генерал-майор полиции Акбер Юсифов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Отметим, что ранее на пенсию был отправлен бывший начальник Секретариата МВД генерал-майор полиции Сафар Алиев.