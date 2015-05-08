​В Азербайджане отец с двумя малолетними детьми скончались от ожогов

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В результате пожара в Гёйчае отец с двумя малолетними детьми скончались от ожогов. Как сообщает Report, пожар произошел ближе к утру, в 04:00 в доме по улице Зии Буньядова в городе Гёйчай.

В доме, принадлежащей Ахмедовой Хаяле Лачин гызы, в результате пожара погибли её муж Бабаев Азад Мисирхан оглу, 1970 года рождения, а также её дети Ахмедова Айсу Азад гызы - 2009 года рождения и Ахмедов Ильяс Азад оглу, 2008 года рождения. Х. Ахмедова смогла спастись от пожара.

На место происшествия прибыли пожарные машины министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован.

В результате пожара полностью сгорели две комнаты дома общей площадью 70 кв.м.

Причины возгорания пока неизвестны. По факту ведется следствие.