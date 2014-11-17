В Азербайджане освобожден подозреваемый в совершении преступления

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане освобожден мужчина, подозреваемый в совершении умышленного преступления. Об этом Report сообщил адвокат, защищающий права задержанного, Адам Мамедов.

Так, 15 ноября 2014 года житель Баку Халид Гурбанов был задержан на основании статьи 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса (УК). После установления его невиновности 16 ноября, по постановлению Сабунчинского районного суда мера пресечения арест в его отношении отменена и он был освобожден.

Согласно деталям происшествия, адвокат заявил, что Адалат Ахмедов позвал Халида Гурбанова на встречу для выяснения отношений. А.Ахмедов привел с собой знакомого по имени Камиль Бадалов. Однако, вскоре К.Бадалов убедился в неправоте А.Ахмедова и отказался поддерживать его, вследствие чего между К.Бадаловым и А.Ахмедовым возникла ссора, в ходе которой А.Ахмедов убил своего знакомого. Однако сотрудники правоохранительных органов в качестве подозреваемого задержали Х.Гурбанова. В ходе следствия была установлена его невиновность.

В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции г.Баку и 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, А.Ахмедов задержан и передан органам следствия.