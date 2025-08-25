В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту

В Азербайджане завершился судебный процесс по делу гражданина Шри-Ланки Савутхарараджана Касвихана, прибывшего в страну из Кувейта с малайзийским паспортом.

Как сообщает Report, в Хазарском районном суде ему вынесен приговор - 9 месяцев лишения свободы.

По окончании срока наказания он будет депортирован из Азербайджана.

Напомним, что 30 мая сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту Гейдар Алиев задержали пассажира рейса Кувейт – Баку. При проверке документов возникли сомнения в подлинности паспорта на имя гражданина Малайзии. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является 31-летним гражданином Шри-Ланки.