О нас

В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту

В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту
Происшествия
25 августа 2025 г. 16:26
В Азербайджане осужден гражданин Шри-Ланки, въехавший по чужому паспорту

В Азербайджане завершился судебный процесс по делу гражданина Шри-Ланки Савутхарараджана Касвихана, прибывшего в страну из Кувейта с малайзийским паспортом.

Как сообщает Report, в Хазарском районном суде ему вынесен приговор - 9 месяцев лишения свободы.

По окончании срока наказания он будет депортирован из Азербайджана.

Напомним, что 30 мая сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту Гейдар Алиев задержали пассажира рейса Кувейт – Баку. При проверке документов возникли сомнения в подлинности паспорта на имя гражданина Малайзии. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является 31-летним гражданином Шри-Ланки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sri Lankan man jailed in Azerbaijan for using false passport
Версия на азербайджанском языке Malaziya pasportu ilə Azərbaycana gələn Şri-Lanka vətəndaşına hökm oxunub

Другие новости из категории

На Беюкшорском шоссе перевернулся грузовик, есть пострадавшие
На Беюкшорском шоссе перевернулся грузовик, есть пострадавшие
25 августа 2025 г. 16:56
В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие
25 августа 2025 г. 16:34
В Агдеринском районе зафиксированы новые очаги пожаров
ФотоВ Агдеринском районе зафиксированы новые очаги пожаров
25 августа 2025 г. 15:51
Пожар в ТЦ Сядяряк полностью потушен - ВИДЕО
ФотоПожар в ТЦ "Сядяряк" полностью потушен - ВИДЕО
25 августа 2025 г. 15:20
Потерпевший: Проходя через Лачын, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса
Потерпевший: Проходя через Лачын, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса
25 августа 2025 г. 14:57
В Азербайджане предотвращена попытка передачи наркотиков заключенному
В Азербайджане предотвращена попытка передачи наркотиков заключенному
25 августа 2025 г. 14:52
Генпрокурор побывал в Лачынском, Губадлинском, Джебраильском и Кяльбаджарском районах
ФотоГенпрокурор побывал в Лачынском, Губадлинском, Джебраильском и Кяльбаджарском районах
25 августа 2025 г. 14:33
В Ордубадском районе три человека получили травмы из-за обрушения ветвей дерева
В Ордубадском районе три человека получили травмы из-за обрушения ветвей дерева
25 августа 2025 г. 12:00
В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях
В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях
25 августа 2025 г. 11:05
Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере
Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере
25 августа 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi