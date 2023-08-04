В ряде районов оштрафованы нарушители экологического законодательства

Выявлены факты складирования или сжигания отходов у “Al маркета” в селе Хындырыстан Агдамского района, авторемонтного цеха на улице 1 Мая города Ширвана и частного жилого дома в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Выявлены факты складирования или сжигания отходов у “Al маркета” в селе Хындырыстан Агдамского района, авторемонтного цеха на улице 1 Мая города Ширвана и частного жилого дома в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было отмечено, что в связи с данными фактами в отношении представителя “Al маркета” Ибрагима Ниязова, представителя авторемонтного цеха Фамиля Мурадова и жителя Сабирабадского района Мамедаги Мамедова были составлены акты, протоколы и приняты соответствующие меры.