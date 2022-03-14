В Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов

В отношении ООО "OBA Market" составлен административный протокол по статье 518.1 (нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и направлен на рассмотрение в Сабунчинский районн

В отношении ООО "OBA Market" составлен административный протокол по статье 518.1 (нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и направлен на рассмотрение в Сабунчинский районный суд.

Как сообщает Report, дело передано в производство судьи Анара Рзаева.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

Правонарушение влечет вынесение предупреждения или наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до тридцати манатов, на должностных лиц - в размере от ста до ста пятидесяти манатов, на юридических лиц - в размере от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.