О нас
Аудио новости

В Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов

В Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов В отношении ООО "OBA Market" составлен административный протокол по статье 518.1 (нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и направлен на рассмотрение в Сабунчинский районн
Происшествия
14 марта 2022 г. 16:18
В Азербайджане оштрафована известная сеть супермаркетов

В отношении ООО "OBA Market" составлен административный протокол по статье 518.1 (нарушение или несоблюдение правил пожарной безопасности) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и направлен на рассмотрение в Сабунчинский районный суд.

Как сообщает Report, дело передано в производство судьи Анара Рзаева.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

Правонарушение влечет вынесение предупреждения или наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до тридцати манатов, на должностных лиц - в размере от ста до ста пятидесяти манатов, на юридических лиц - в размере от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tanınmış marketə cərimə protokolu yazılıb

Самое важное

Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi