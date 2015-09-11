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    ​В Азербайджане оправдан известный бизнесмен

    Решение принято Гянджинским апелляционным судом

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане вынесен оправдательный приговор в отношении бизнесмена Мугаиса Вердиева, обвиняемого в мошенничестве, присвоении, расточительстве и уклонении от налогов.

    Об этом Report сообщил адвокат М.Вердиева Адем Мамедов.

    Решение было принято Гянджинским апелляционным судом.

    В отношении Мугаиса Вердиева из Геранбойского района было возбуждено уголовное дело по ст.178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере), 179.3.2 (присвоение и растрата в крупных размерах) и 213.1 (уклонение от уплаты налогов или же обязательных государственных страховых взносов) УК.

    В 2013 году Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил бизнесмена к 9,5 годам лишения свободы.

    Пострадавшей стороной указывалось ООО "Fəqan Xidmət". 

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