​В Азербайджане оправдан известный бизнесмен

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане вынесен оправдательный приговор в отношении бизнесмена Мугаиса Вердиева, обвиняемого в мошенничестве, присвоении, расточительстве и уклонении от налогов.

Об этом Report сообщил адвокат М.Вердиева Адем Мамедов.

Решение было принято Гянджинским апелляционным судом.

В отношении Мугаиса Вердиева из Геранбойского района было возбуждено уголовное дело по ст.178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере), 179.3.2 (присвоение и растрата в крупных размерах) и 213.1 (уклонение от уплаты налогов или же обязательных государственных страховых взносов) УК.

В 2013 году Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил бизнесмена к 9,5 годам лишения свободы.

Пострадавшей стороной указывалось ООО "Fəqan Xidmət".