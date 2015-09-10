Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане оправдан человек, обвиняемый в мошенничестве.

Об этом Report сообщил адвокат обвиняемого Ганга Ибрагимов.

Согласно информации, в отношении А.А. (женщина) возбуждено уголовное дело по ст. 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 178.2.4 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК. В отношении женщины Тертерским районным судом избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Государственный обвинитель требовал наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Судья Гасан Ганиев полностью оправдал А.А. по обеим статьям.