В Азербайджане около 25 кг наркотиков выведены из оборота

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники внутренних органов Азербайджана продолжают успешную борьбу с преступностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных 7 июня, сотрудниками полиции были изъяты около 25 кг наркотиков, а также уничтожены кусты культивированной конопли.

Отметим, что вчера сотрудниками правоохранительных органов было установлено 22 факта, связанных с наркотиками. Работа в этом направлении продолжается.