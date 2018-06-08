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    В Азербайджане около 25 кг наркотиков выведены из оборота

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники внутренних органов Азербайджана продолжают успешную борьбу с преступностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных 7 июня, сотрудниками полиции были изъяты около 25 кг наркотиков, а также уничтожены кусты культивированной конопли. 

    Отметим, что вчера сотрудниками правоохранительных органов было установлено 22 факта, связанных с наркотиками. Работа в этом направлении продолжается.

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