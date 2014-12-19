​В Азербайджане обнаружен труп поэта

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Гахском районе Азербайджана обнаружен труп пожилого мужчины.

Об этом Report заявили в Гахском районном отделении полиции.

Жители районного села Гашгачай обнаружили на берегу протекающей через село реки тело Гулиева Самандара Гаджи оглу, 1938 г.р. Предполагается, что мужчина погиб, упав с высоты. Отметим, что 15 декабря С.Гулиев вышел из дома для сбора фруктов в расположенном рядом с селом лес и не вернулся.

Напомним, что С.Гулиев был известен в районе и как поэт. По его произведениям было опубликовано несколько сборников стихов.