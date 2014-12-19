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    ​В Азербайджане обнаружен труп поэта

    Мужчина погиб, упав с высоты

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Гахском районе Азербайджана обнаружен труп пожилого мужчины.

    Об этом Report заявили в Гахском районном отделении полиции.

    Жители районного села Гашгачай обнаружили на берегу протекающей через село реки тело Гулиева Самандара Гаджи оглу, 1938 г.р. Предполагается, что мужчина погиб, упав с высоты. Отметим, что 15 декабря С.Гулиев вышел из дома для сбора фруктов в расположенном рядом с селом лес и не вернулся.

    Напомним, что С.Гулиев был известен в районе и как поэт. По его произведениям было опубликовано несколько сборников стихов.  

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