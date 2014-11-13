В Азербайджане обнаружено незаконное подземное строение, используемое в качестве медресе

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) и Управлением полиции города Сумгаита, задержан житель города Сумгаита Зохраб Шихалиев 1978 года рождения. Об этом сообщили Report в МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, при нем был обнаружен пистолет марки "Вальтер" с тремя патронами. В продолжение оперативных мероприятий в ходе обыска в доме З.Шихалиева в селе Джорат было обнаружено незаконное подземное строение, используемое в качестве мечети и медресе. Также в ходе обыска было изъято 3 гранаты, 48 патронов различного калибра, 6 взрывных детонаторов, 2 запоминающих устройства для камер безопасности, 500 экземпляров запрещенной религиозной литературы и 210 дисков.

В связи с фактом ведется расследование.