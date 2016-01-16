​В Азербайджане обнародовано количество погибших в ДТП в прошлом году

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане зафиксировано 2 220 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В результате 894 человека погибли, 2 265 ранены.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной дорожной полиции генерал-майор Рамиз Зейналов на совещании, посвященном итогам деятельности 2015 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

По его словам, в 2015 году количество ДТП сократилось на 15,7%, погибших - на 20,5%, пострадавших - на 15,4% по сравнению с 2014 годом: "В прошлом году 94,5% (2098) зафиксированных ДТП произошло в результате нарушения водителями правил дорожного движения, в том числе, 36,9% (821) - обгона и выезда на встречную полосу, 27,4% (609) - управления транспортными средствами на высокой скорости , 9,5% (212) - нарушение правил проезда перекрестков, 2,4% (53) - управления в состоянии алкогольного опьянения".

Он отметил, что в 41,6% (923) ДТП были сбиты пешеходы, из них 333 пешехода погибли, 673 - ранены: "В результате нарушения правил дорожного движения пешеходами произошло 65 дорожно-транспортных происшествий".