В Азербайджане обнародовано количество подпавших под амнистию женщин и подростков

Служба пробации Министерства юстиции Азербайджана применила Акт об амнистии в отношении 6 191 человека, приговоренного к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Служба пробации Министерства юстиции Азербайджана применила Акт об амнистии в отношении 6 191 человека, приговоренного к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник Службы пробации Министерства юстиции Акшин Зиядов.

По его словам, на сегодняшний день Акт об амнистии применен в отношении 2 635 осужденных: "506 из них - женщины, 20 - несовершеннолетние, 6 - иностранцы, 243 - лица, достигшие 60-летнего возраста, 6 - лица, участвовавшие в Отечественной войне".

"Из подпавших под амнистию лиц 2 457 освобождены от наказания в виде исправительных работ, 77 - от общественных работ. 1 022 человека освобождены от уплаты в госбюджет штрафа в размере 1 млн 220 тыс. манатов. Кроме того, 1 542 человека были освобождены от ношения электронных браслетов, а срок наказания 1 075 осужденных был сокращен на один год", - подчеркнул начальник службы.