В Азербайджане обнародовано количество отказных детей

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане выросло количество детей до трех лет, от которых отказались родители.

Как сообщили Report в Госкомстате, в прошлом году число отказных детей до 3 лет в домах малютки составило 57, из них 43,9% девочек, 56,1% мальчиков.

В 2014 году этот показатель был равен 45 (46,7% - девочки, 53,3% - мальчики).

В 2013 году родители отказались от 62, в 2012 – 64 малышей.

В 2011 году число детей в домах малютки составило 55, из них 52,7% - мальчики.