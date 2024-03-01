Объявлено число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за февраль

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (с 1 по 29 февраля).

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (с 1 по 29 февраля).

Как сообщили Report в Оперативном штабе, за последний месяц в Азербайджане было зарегистрировано 514 новых случаев заражения, 513 человек выздоровели после лечения, 28 человек скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 835 144 факта заражения, из них 824 60 человек прошли лечение и выздоровели, 10 428 человек скончались. Число активно больных на сегодняшний день - 114 человек.

За последний месяц в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 14 457 тестов, на сегодняшний день - 7 762 507 тестов.