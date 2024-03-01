О нас

Объявлено число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за февраль

Объявлено число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за февраль Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (с 1 по 29 февраля).
Происшествия
1 марта 2024 г. 21:12
Объявлено число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за февраль

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (с 1 по 29 февраля).

Как сообщили Report в Оперативном штабе, за последний месяц в Азербайджане было зарегистрировано 514 новых случаев заражения, 513 человек выздоровели после лечения, 28 человек скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 835 144 факта заражения, из них 824 60 человек прошли лечение и выздоровели, 10 428 человек скончались. Число активно больных на сегодняшний день - 114 человек.

За последний месяц в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 14 457 тестов, на сегодняшний день - 7 762 507 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son bir ayda Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ВидеоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
1 марта 2024 г. 21:43
Житель Сумгайыта убил родственника, возбуждено уголовное дело
Житель Сумгайыта убил родственника, возбуждено уголовное дело
1 марта 2024 г. 19:49
В Шамахы задержан наркокурьер, сбывавший ввезенные из Ирана наркотики
ФотоВ Шамахы задержан наркокурьер, сбывавший ввезенные из Ирана наркотики
1 марта 2024 г. 16:43
ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22%
ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22%
1 марта 2024 г. 16:06
В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек
В массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще 5 человек
1 марта 2024 г. 12:48
Более 40 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана в прошлом месяце
ФотоБолее 40 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана в прошлом месяце
1 марта 2024 г. 12:17
ГПС: В феврале на границе задержаны 277 находившихся в розыске
ГПС: В феврале на границе задержаны 277 находившихся в розыске
1 марта 2024 г. 11:56
В азербайджанской армии продолжаются учения с частями и подразделениями спецназа
В азербайджанской армии продолжаются учения с частями и подразделениями спецназа
1 марта 2024 г. 11:47
В Ханкенди обнаружены автоматы и дроны
В Ханкенди обнаружены автоматы и дроны
1 марта 2024 г. 10:43
В Хачмазе микроавтобус упал с моста, водитель получил травмы
ФотоВ Хачмазе микроавтобус упал с моста, водитель получил травмы
1 марта 2024 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi