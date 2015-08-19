Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована статистика по детскому суициду за прошлый год и первый квартал текущего года. Как сообщил Report заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, в Азербайджане в 2014 году совершили суицид 50 детей, в первом квартале 2015 года - 8 детей: "В Азербайджане специфика детских суицидов связана с ранними браками, бытовым насилием, уклонением от получения образования, разводом родителей, беспризорностью".

По словам завотделом, основной причиной являются семейные конфликты: "К суициду приводят депрессивные состояния. Причиной суицида среди девочек становятся ранние браки. Случаи суицида среди мальчиков связаны с неудачами в образовании и других сферах, неудачными личными взаимоотношениями с родителями и окружающими".

Э.Сафаров отметил, что для борьбы с подобными случаями надо открывать центры реабилитации и заниматься просветительской работой.

По словам сотрудника комитета, чаще всего случаи суицида встречаются среди мальчиков 17-19 лет: "В Азербайджане случаи суицида являются индивидуальными и единичными, поэтому бывает сложно определить основную причину. В целом же, причинами являются конфликты в семье".

Он также отметил, что некоторые дети предпринимают неоднократные попытки суицида: "В этом случае все зависит от работы местных структур. Этим должны заниматься участковый инспектор, сотрудники исполнительной власти, которые, в случае необходимости должны обеспечивать лицо, пытающееся совершить суицид, бесплатным психологом".

Отметим, что в 2010 году совершили суицид 51, 2011 году - 28, 2012 году - 60, 2013 году - 71 ребенок.