Обнародован прогноз сейсмологической активности в Азербайджане

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Согласно отчету Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в 2014 году в Азербайджане зарегистрировано более 7000 землетрясений". Об этом сообщил Report генеральный директор центра Гурбан Йетирмишли.

По его словам, текущий год можно охарактеризовать как период сейсмологической активности: "С января по сегодняшний день зарегистрировано 6 сильных толчков с магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера в районе Каспийского моря, Габале, Закаталах и Гаджигабуле. Наиболее сильное землетрясение произошло 10 февраля текущего года в Гаджигабуле. Это землетрясение ощущалось в Баку, районах и приграничных странах. В результате толчка в сейсмогенных зонах с накопившимся напряжением началась активность, что еще более усилило землетрясение. Например, в начале декабря в Каспийском море землетрясение произошло 4 раза подряд . В то же время в Шемахе, Исмаиллах, Агстафе, Газахе наблюдалась высокая активность, в результате чего за сентябрь-октябрь зарегистрировано 160-170 мелких толчков. Среди них наиболее сильное в 4,1 баллов произошло в направлении Джейранчель. Однако из-за того, что там нет населенных пунктов, толчки не ощущались".

Гурбан Йетирмишли также отметил, что если в прошлом году в западном регионе наблюдалось относительное спокойствие, в этом году активность отмечена в северо-западном направлении: "Наряду с этим высокая активность наблюдалась в третьем квартале года в юго-восточном направлении Каспия".

Говоря о возможности толчков в ближайшем будущем, директор центра добавил, что землетрясения происходят каждый день, однако в ближайшее время разрушительных землетрясений не ожидается.

"В западных, северных и южных районах постоянно происходят землетрясения на фоновом уровне. Под фоновым уровнем имеются в виду землетрясения силою 2-3 балла в сейсмогенных зонах. Эти толчки ощущаются очень слабо и не имеют последствий. В то же время хочу отметить, что такие наземные процессы как дождь, снег, ветер, ураган не имеют связи с землетрясением и не могут быть причиной его возникновения. Это процессы, происходящие в недрах земли".