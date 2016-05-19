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    В Азербайджане обезврежена группа, незаконно снимающая из иностранных банков деньги для погашения кредитной задолженности

    Они вошли в системы банков Banko Frances в Аргентине и CİA в Болгарии с помощью специальных программ, используемых в киберпреступлениях

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел республики осуществили очередную успешную операцию в борьбе с киберпреступностью, совершенной с использованием информационных технологий.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Согласно информации, в результате специальных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что жители города Баку Рустам Ансаров и Фирудин Алекберов в целях незаконного погашения кредитной задолженности банкам создали кибергруппу, войдя в преступный сговор с жителем Баку Мадатом Алиевым, обладающим специальными знаниями в области информационных технологий. 

    М.Алиев посредством интернета связался с хакерскими группами, незаконно функционирующими в зарубежных странах, пользуясь их технической поддержкой, вошел в системы банков Banko Frances в Аргентине и CİA в Болгарии с помощью специальных программ, используемых в киберпреступлениях.

    После этого М.Алиев осуществил онлайн-платежи посредством интернета со счетов клиентов указанных банков и незаконно погасил кредитные долги Р.Ансарова и Ф.Алекберова, тем самым причинил крупный ущерб гражданам, пользующимся услугами вышеуказанных банков.

    В ходе осмотра компьютера, используемого М.Алиевым, были обнаружены и изъяты электронные доказательства и другие доказательства, важные для дела. 

    По указанному факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Главного управления, расследования продолжаются. 

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