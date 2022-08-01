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В Азербайджане несколько должностных лиц арестованы за взятку

В Азербайджане несколько должностных лиц арестованы за взятку В Азербайджане несколько должностных лиц арестованы за взятку.
Происшествия
1 августа 2022 г. 15:23
В Азербайджане несколько должностных лиц арестованы за взятку

В Азербайджане несколько должностных лиц арестованы за взятку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По информации, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в рамках расследования за незаконные деяния привлекло к ответственности ряд должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики и отдельных муниципалитетов.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что председатель муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Махи Гасанов, представители Госслужбы по Хачмазу Айдын Джафаров и по Габале - Баги Масимов, завотделом сумгайытского городского муниципалитета Шихали Аббасов в обмен на взятку выдавали заключения о продаже муниципальных земель. 30 июля 2022 года они были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.1, 311.3.2, 32.5, 311.3.1 и 312.1 УК АР. Решением суда в их отношении принята мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə vəzifəli şəxs rüşvətə görə həbs edilib

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