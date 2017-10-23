В Азербайджане некоторые водители могут не пристегивать ремень безопасности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане некоторым водителям и пассажирам, находящимся в автомобиле, разрешается не использовать ремень безопасности.

Как сообщает Report, на основании пункта I части 6 статьи 37 закона "О дорожном движении" не пристегивать ремень безопасности разрешается детям до 12 лет, водителям, осуществляющим движение назад, беременным женщинам, инструкторам обучающим, вождению ученика во время вождения последнего, в населенных пунктах водителям и пассажирам транспортных средств оперативного назначения.

С данным вопросом Report обратился к начальнику отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку, полковнику полиции Вагифу Асадову. Он сообщил, что этот список был подготовлен и принят на основе анализа дорожно-транспортных происшествий со дня вступления в силу указанного закона.

По словам Вагифа Асадова, если водитель автомобиля едет назад и ремень безопасности создает ему при этом трудности, тогда ему разрешается не пристегивать ремень безопасности: "Или же если беременной женщине за рулем или в качестве пассажира пристегивание ремня создает проблемы для движения, этим лицам по этой причине также разрешается не пристегивать ремень безопасности. В то же время, дети до 12 лет впереди обязательно должны сидеть в специальных креслах. Эти кресла имеют свои ремни безопасности. Вопрос с детскими креслами на заднем сиденье в законодательстве страны не предусмотрен, в связи с этим нет статьи, создающей состав административного правонарушения за неустановку кресел на заднем сиденьи. Однако в ряде зарубежных государств, в том числе в развитых странах, вне зависимости от выписывания или нет наказания дорожной полицией большинство граждан стремятся обеспечить безопасность своих детей".

Представитель ведомства также отметил, что водители транспортных средств оперативного назначения (дорожной полиции, скорой медицинской помощи, пожарных и т.д) в случае возникновения необходимости могут нарушить требования соответствующей статьи закона "О правилах дорожного движения": "Закон дает на это разрешение. Водители таких транспортных средств в отличие от других водителей во имя оперативности не пользуются ремнями безопасности. Естественно, это бывает при условии обеспечения безопасности".

Официальный представитель управления сказал, что по городу Баку за непристегнутый ремень безопасности останавливается и штрафуется большое количество водителей: "На основе составленных протоколов мы с каждым днем наблюдаем рост числа пользующихся ремнями безопасности. Если наравне с водителем и его пассажир не пристегнут ремнем безопасности, закон разрешает принять в отношении него меру административного взыскания. Пристегивание ремня безопасности означает, что человек думает о своей жизни и здоровье. То есть, это полезно для него самого. Так, правильное пристегивание ремня безопасности - это соблюдение требований законодательства, формирование дорожной культуры, а также сохранение на 60% жизни водителей и пассажиров во время возможной аварии. Не стоит забывать о том, что случаи непристегивания ремня безопасности во время движения готовятся в виде фотоматериалов посредством установленных на дорогах камер".