Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане небанковская кредитная организация подала в суд на умершего клиента.

Об этом Report сообщил сын покойного Мирбагир Буньятов.

По его словам, его отец - житель Джалилабадского района Фаяз Буньятов 29 июня 2015 года взял в ЗАО НБКО "Kred Aqro" 1500 манатов сроком на 18 месяцев: "Тогда из-за риска невозврата кредита ЗАО НБКО "Kred Aqro" был застрахован компанией "Alfa Sığorta", с которой сотрудничал. У меня по данному кредитному контракту имеется поручительское обязательство. Мой отец скончался 12 октября 2016 года. До того времени он вовремя осуществлял кредитные выплаты, задержек не было".

М.Буньятов отметил, что после смерти отца ЗАО НБКО "Kred Aqro" требовало у него выполнить поручительские обязательства: "В связи с контрактом о страховке после смерти отца я предоставил "Kred Aqro" требуемые документы. Однако банк сообщил, что данная страховая компания обанкротилась и не может выполнить страховые обязательства. После этого ЗАО НБКО "Kred Aqro" подало в суд на моего покойного отца и меня. Банк не представил суду страховые документы. Джалилабадский районный суд принял решение о выплате моим покойным отцом кредита. В моем отношении также было принято решение. Я подал апелляционную жалобу на данное решение. Суд отменил решение суда первой инстанции".

М.Буньятов отметил, что ЗАО НБКО "Kred Aqro" снова подало на него в суд: "В связи с этим мне пришло уведомление и из банка, и из Джалилабадского районного суда. Сообщается, что 29 августа состоится очередной судебный процесс. Хотя председатель того суда сам лично звонил мне и говорил, что произошло недоразумение".