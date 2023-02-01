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В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола

В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола
Происшествия
1 февраля 2023 г. 16:58
В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола

В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола.

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальником бюро назначен полковник полиции Замин Гасанов.

Информацию подтвердила пресс-служба МВД.

Отметим, что прежний начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане генерал-майор полиции Аласлан Агаев отправлен в отставку в мае прошлого года в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

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Версия на английском языке New chief appointed to Interpol's National Central Bureau in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosuna yeni rəis təyin edilib

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