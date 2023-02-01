В Азербайджане назначен новый глава Национального центрального бюро Интерпола.
Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, начальником бюро назначен полковник полиции Замин Гасанов.
Информацию подтвердила пресс-служба МВД.
Отметим, что прежний начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане генерал-майор полиции Аласлан Агаев отправлен в отставку в мае прошлого года в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.