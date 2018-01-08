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    В Азербайджане назначен начальник отделения полиции еще одного района

    Министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ

    Дашкесан. 8 января. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло новое назначение на должность начальника отделения полиции.

    Как сообщает западное бюро Report, министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

    На эту должность назначен замначальника по операционным делам отделения полиции Гёйгельского района Вафадар Оруджев.

    Отметим, что прежний начальник отделения полиции Дашкесанского района Фахраддин Аббасов назначен начальником отделения полиции Агсуинского района.

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