В Азербайджане назначен начальник отделения полиции еще одного района

8 января, 2018 19:43

Дашкесан. 8 января. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло новое назначение на должность начальника отделения полиции. Как сообщает западное бюро Report, министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ. На эту должность назначен замначальника по операционным делам отделения полиции Гёйгельского района Вафадар Оруджев. Отметим, что прежний начальник отделения полиции Дашкесанского района Фахраддин Аббасов назначен начальником отделения полиции Агсуинского района.