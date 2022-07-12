В Азербайджане нашли потерявшихся в лесу иностранных туристов

В служебный колл-центр "102" Министерства внутренних дел поступила информация о том, что гражданка Перу Пелла Патриция и гражданка Италии Лаура Сесенна вчера утром вышли из отеля в Гахском районе Азербайджана, в котором они остановились, и не вернулись.

В служебный колл-центр "102" Министерства внутренних дел поступила информация о том, что гражданка Перу Пелла Патриция и гражданка Италии Лаура Сесенна вчера утром вышли из отеля в Гахском районе Азербайджана, в котором они остановились, и не вернулись.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Гахского районного отдела полиции немедленно приступили к поискам в целях установления местонахождения указанных лиц.

В результате проведенных неотложных мероприятий обе иностранки были найдены в лесном массиве на территории села Гахбаш и доставлены в отель.

Они выразили благодарность полиции Азербайджана за оперативное реагирование.