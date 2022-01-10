В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму 101 млн манатов

В 2021 году было завершено следствие по 301 уголовному делу в отношении 492 допустивших коррупционные правонарушения лиц, и передано в суд.

В 2021 году было завершено следствие по 301 уголовному делу в отношении 492 допустивших коррупционные правонарушения лиц, и передано в суд.

Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании в Генпрокуратуре.

Отмечается, что обеспечена выплата компенсации ущерба в размере 39 млн 224 тыс. манатов, кроме того на имущество на сумму 101 млн 373 тыс. манатов был наложен арест. Лицами, освобожденными от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством в госбюджета было выплачено дополнительно 2 млн 195 тыс. манатов.