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В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму 101 млн манатов

В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму 101 млн манатов В 2021 году было завершено следствие по 301 уголовному делу в отношении 492 допустивших коррупционные правонарушения лиц, и передано в суд.
Происшествия
10 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму 101 млн манатов
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В 2021 году было завершено следствие по 301 уголовному делу в отношении 492 допустивших коррупционные правонарушения лиц, и передано в суд.

Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании в Генпрокуратуре.

Отмечается, что обеспечена выплата компенсации ущерба в размере 39 млн 224 тыс. манатов, кроме того на имущество на сумму 101 млн 373 тыс. манатов был наложен арест. Лицами, освобожденными от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством в госбюджета было выплачено дополнительно 2 млн 195 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 101 milyon manatlıq əmlakın üzərinə həbs qoyulub

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