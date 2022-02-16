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В Азербайджане накануне в ДТП погибли два человека

В Азербайджане накануне в ДТП погибли два человека На дорогах республики накануне зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли два человека.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 09:34
В Азербайджане накануне в ДТП погибли два человека

На дорогах республики накануне зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли два человека.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел по «горячим следам» раскрыты 53 преступления, совершенные в течение минувшего дня.

Обеспечено раскрытие 14 преступлений, остававшихся не раскрытыми. Задержаны 65 находящихся в розыске человек, в том числе 46 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 35 фактов, связанных с наркотиками, и семь фактов незаконного хранения оружия, боеприпасов.

Задержаны 64 человека, подозреваемых в совершении преступления.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün yol qəzalarında 2 nəfər ölüb

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