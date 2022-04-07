В Баку владелец компании найден повешенным

Стали известны некоторые подробности смерти владельца компании, тело которого было найдено в его доме в Баку.
По информации муганского бюро Report, тело 35-летнего Меликова Вусала Афет оглы найдено повешенным в его квартире в Хатаинском районе города Баку. Жена умершего позвонила ему из дома своих родителей. Но так как В.Меликов не отвечал на звонки, она вернулась домой и обнаружила на дверной раме квартиры тело, повешенное на галстуке.
Расследование по факту продолжается.
Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку.
По данным Муганского бюро Report, причина смерти 35-летнего Вусала Меликова пока неизвестна .
Покойный был владельцем одной из ремонтно-строительных компаний, функционирующих в городе Баку.
По факту проводится расследование.