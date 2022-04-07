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В Баку владелец компании найден повешенным

В Баку владелец компании найден повешенным Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку.
Происшествия
7 апреля 2022 г. 14:26
В Баку владелец компании найден повешенным

Стали известны некоторые подробности смерти владельца компании, тело которого было найдено в его доме в Баку.

По информации муганского бюро Report, тело 35-летнего Меликова Вусала Афет оглы найдено повешенным в его квартире в Хатаинском районе города Баку. Жена умершего позвонила ему из дома своих родителей. Но так как В.Меликов не отвечал на звонки, она вернулась домой и обнаружила на дверной раме квартиры тело, повешенное на галстуке.
Расследование по факту продолжается.

13:34

Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку.

По данным Муганского бюро Report, причина смерти 35-летнего Вусала Меликова пока неизвестна .

Покойный был владельцем одной из ремонтно-строительных компаний, функционирующих в городе Баку.

По факту проводится расследование.

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