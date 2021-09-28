В Азербайджане надели электронный браслет на экс-чиновника

Завершилось судебное заседание по уголовному делу Хатама Азизова, занимавшего должность представителя главы Исполнительной власти Дашкесанского района по сельскому административно-территориальному округу Загалы.

Завершилось судебное заседание по уголовному делу Хатама Азизова, занимавшего должность представителя главы Исполнительной власти Дашкесанского района по сельскому административно-территориальному округу Загалы.

Как сообщает Report, на процессе в Дашкесанском районном суде был зачитан приговор, согласно которому Азизов приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы (электронный браслет).

Согласно обвинению, работая представителем главы Дашкесанского ИВ по сельскому административно-территориальному округу Загалы Х.Азизов в 2020 году путем служебного подлога незаконно выдавал отдельным лицам справки, разрешающие их свободное передвижение по стране в нарушение правил особого карантинного режима.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.