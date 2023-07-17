В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене

В Азербайджане начинается судебный процесс над Фидан Алиевой, обвиняемой в государственной измене.

В Азербайджане начинается судебный процесс над Фидан Алиевой, обвиняемой в государственной измене.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Подготовительное заседание суда состоится сегодня.

Ожидается, что в ходе него будут уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ф.Алиевой было предъявлено обвинение по ст. 274 (государственная измена) Уголовного кодекса. Однако подробности не приводятся.

Расследование уголовного дела в отношении нее было завершено Службой государственной безопасности и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.