О нас

В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене

В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене В Азербайджане начинается судебный процесс над Фидан Алиевой, обвиняемой в государственной измене.
Происшествия
17 июля 2023 г. 10:09
В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене

В Азербайджане начинается судебный процесс над Фидан Алиевой, обвиняемой в государственной измене.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Подготовительное заседание суда состоится сегодня.

Ожидается, что в ходе него будут уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ф.Алиевой было предъявлено обвинение по ст. 274 (государственная измена) Уголовного кодекса. Однако подробности не приводятся.

Расследование уголовного дела в отношении нее было завершено Службой государственной безопасности и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham edilən qadının məhkəməsi başlayır

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi