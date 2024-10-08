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В Азербайджане начинается суд над обвиняемым в убийстве брата

В Азербайджане начинается суд над обвиняемым в убийстве брата В прокуратуре Тертерского района завершилось расследование уголовного дела по факту убийства 14 июня текущего года жителя района Абиля Алиева 1992 года рождения.
Происшествия
8 октября 2024 г. 15:17
В Азербайджане начинается суд над обвиняемым в убийстве брата

В прокуратуре Тертерского района завершилось расследование уголовного дела по факту убийства 14 июня текущего года жителя района Абиля Алиева 1992 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Сади Алиев на почве конфликта убил своего брата Абиля Алиева, нанеся ему ножевые ранения на глазах у матери.

Сади Алиеву предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Anasının gözü qarşısında qardaşını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

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