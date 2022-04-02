В Азербайджане начинается суд над экстрадированным из России

Начинается суд над Сади Наджиматдиновым, обвиняемым в мошенничестве и преступлениях.

Начинается суд над Сади Наджиматдиновым, обвиняемым в мошенничестве и преступлениях.

Как сообщает Report, предварительное расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Азера Пашаева.

Время предварительного заседания суда пока неизвестно.

Наджиматдинов обвиняется в присвоении чужого имущества обманным путем и причинении материального ущерба в крупном размере. Он был задержан на территории России и 22 декабря 2021 года экстрадирован в Азербайджан.