В Азербайджане начинается суд над должностными лицами ГТК

Начинается суд над должностными лицами Государственного таможенного комитета (ГТК), обвиняемыми в бесконтрольном перемещении различных лекарственных средств из Турции на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак" в Нахчыване.

Начинается суд над должностными лицами Государственного таможенного комитета (ГТК), обвиняемыми в бесконтрольном перемещении различных лекарственных средств из Турции на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак" в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report, на 15 марта назначено подготовительное заседание суда, которое пройдет в Суде по тяжким преступлениям НАР.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Гусейна Мамедова.

Напомним, что арестованы были два сотрудника таможенного поста "Садарак" Нахчыванской Автономной Республики Садай Пашаев и Нихад Мамедов, а также Сеймур Агаев, Ялчын Теймуров и Фарадж Фараджев, которые за взятку создали условия для бесконтрольного перемещения 25 наименований лекарственных средств на территорию Азербайджана без государственной регистрации.