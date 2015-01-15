В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении 5 лиц за дачу взятки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в 2014 году расследовано 584 обращений, связанных с уже совершенными или готовящимися преступлениями. В результате оперативных мероприятий возбуждены 10 уголовных дел в отношении лиц, застигнутых на месте преступления, и 11 уголовных дел на основании собранных материалов, связанных с коррупционными нарушениями". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Камран Алиев.

По его словам, в прошлом году следственным отделом Главного управления завершено расследование 206 уголовных дел в отношении 333 лиц. Они направлены на рассмотрение в соответствующие судебные инстанции: "Среди них 9 уголовных дел начато в отношении 16 лиц за получение взятки (пассивное взяточничество), 4 дела в отношении 5 лиц - за дачу взятки (активное взяточничество), 22 дела в отношении 43 лиц - за злоупотребление должностными полномочиями, 6 дел в отношении 6 лиц - за превышение должностных полномочий, 4 дела в отношении 7 лиц - за присвоение полномочий должностного лица, 3 дела в отношении 6 лиц - за должностной подлог, 4 дела в отношении 5 лиц - за халатность, 79 дел в отношении 134 лиц - за присвоение и растрату, пользуясь служебным положением, 59 дел в отношении 95 лиц - за совершение мошенничества, пользуясь служебным положением, 14 дел в отношении 14 лиц - за подделку документов, 2 дела в отношении 2 лиц - в связи с другими фактами".