​В Азербайджане начался судебный процесс над полицейским, организовавшем преступную банду

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Шакира Оруджева, Рояла Ахмедова, Рашада Тагиева и Рагима Саттарова, обвиняемых в совершении разбоев и убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова были заслушаны показания обвиняемых лиц. Они признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Судебный процесс продлится до 17 сентября.

Отметим, что Ш.Оруджев, будучи полицейским в отделе охраны министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, вошел в преступный сговор с Роялом Ахмедовым. В 2012 году данные лица, узнав о богатстве Ахундовой Насибы Нусрет гызы, проживающей по адресу г.Нахчыван, ул. Истиглал, дом 23, кв.9., пришли к решению убить и ограбить женщину, после чего они совершили нападение на ее квартиру, откуда украли 60 тыс. манатов и ювелирные украшения в большом количестве.

Ш.Оруджев и Р.Ахмедов также совершили нападение на дом Тахиры Ахмедовой и украли золотые изделия на сумму 6 тыс. манатов. Однако они не смогли убить женщину, так как ее не было дома в момент ограбления.

Затем Ш.Оруджев и Р.Ахмедов с целью продолжения своих преступных деяний прибыли в Баку. В столице они, войдя в преступный сговор с Рашадом Тагиевым и Рагимом Саттаровым, совершили несколько разбойных нападений.

В феврале 2015 года вступившие в предварительный сговор Рашад Тагиев и Раджи Искендеров были задержаны на погранично-пропускном пункте при попытке ввоза наркотических средств из Исламской Республики Иран.