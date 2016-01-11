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    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в похищении людей

    Судебное слушание назначено на 15 января

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался суд над Фаигом Алиевым и Гусейном Гусейновым, обвиняемыми в похищении людей.

    Как сообщает Report, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Судебное слушание назначено на 15 января.

    Отметим, что оба подозреваемых обвиняются в незаконной переправке иностранцев, прибывших в Азербайджан, в другие страны. Ф.Алиев и Г.Гусейнов обвиняются по ст. 144 (похищение людей) УК.

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