В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в похищении людей

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался суд над Фаигом Алиевым и Гусейном Гусейновым, обвиняемыми в похищении людей.

Как сообщает Report, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 15 января.

Отметим, что оба подозреваемых обвиняются в незаконной переправке иностранцев, прибывших в Азербайджан, в другие страны. Ф.Алиев и Г.Гусейнов обвиняются по ст. 144 (похищение людей) УК.