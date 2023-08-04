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В Азербайджане начинается суд над обвиняемыми в госизмене

В Азербайджане начинается суд над обвиняемыми в госизмене Начинается суд по уголовному делу Арифа Расулова и Эльнура Расулова, обвиняемых в государственной измене.
Происшествия
4 августа 2023 г. 10:00
В Азербайджане начинается суд над обвиняемыми в госизмене

Начинается суд по уголовному делу Арифа Расулова и Эльнура Расулова, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает Report, заседание суда будет проходить под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева.

Ожидается, что подготовительное заседание суда состоится сегодня.

Обоим лицам было предъявлено обвинение по статье 274 УК (государственная измена).

Отметим, что в ноябре прошлого года в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана.

Ранее было установлено, что в 2018 году Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь на лечении в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с представителями спецслужбы этой страны, представлявшимися под именами "Мейсе" и "Доктор". Эльнур Расулов сначала напрямую, а затем через своего родственника Расулова Арифа Амрах оглу, которого он привлек к тайному сотрудничеству, за различную плату выполнял задания иранских спецслужб, в частности переслал в WhatsApp фото и видеокадры территорий прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе города Баку, мест, где хранятся беспилотные летательные аппараты, танки и различное военное оборудование, принадлежащие Министерству обороны и Государственной пограничной службе, техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий Texnofest в Баку, а также зенитно-ракетных комплексов и других радарных и контрольных устройств, расположенных в Сальянском и Физулинском районах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham edilən şəxslərin məhkəməsi başlayır

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