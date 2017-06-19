В Азербайджане начался суд над обвиняемым в мошенничестве сыном известного ученого

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Эмина Гулиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На судебном заседании одна из пострадавших лиц Наиля Насирова сообщила об ущербе в размере 40 тысяч манатов. Она, требуя возмещения ущерба, отметила, что на очередном судебном заседании подаст гражданский иск.

Ознакомительное заседание суда назначено на 23 июля.

Согласно обвинительному акту, Э.Гулиев будучи главой компании по образованию за рубежом "IG Academy" брал с граждан крупную сумму денег, обещая оказать необходимые услуги для их обучения за рубежом. В уголовном деле есть 6 пострадавших. Он обвиняется в присвоении путем мошенничества более 200 тысяч манатов.

Э.Гулиев был задержан 12 июля прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел на основании жалобы потерпевшей Наили Акпер гызы Насировой.

Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что Э.Гулиев сын известного ученого-математика, заместителя директора по научной работе Института математики и механики, члена-корреспондента НАНА, профессора Вагифа Гулиева.