В Баку начался суд над главредом-рэкетиром

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Икрама Рагимова, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Абасова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем адвокат И.Рагимова Эльчин Садыгов сказал, что сегодня получил обвинительный акт и подал устное ходатайство. Адвокат попросил заменить меру пресечения в отношении его подзащитного с заключения под стражу на домашний арест и закрыть уголовное дело.

Судья заявил, что адвокату следует подать ходатайство в письменном виде, в связи с этим заседание было отложено до 13 марта.

Отметим, что согласно информации, распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности в СГБ были расследованы многочисленные жалобы в связи с тем, что гражданин Азербайджана Рагимов Икрам Рафик оглу вместе с подчиненными создал Realliq.info и прочие рэкетские информационные сайты. Под видом журналистов этих интернет-газет они постоянно распространяли в органах печати позорную и носящую клеветнический характер информацию о различных людях, требовали и брали деньги в обмен на прекращение публикаций, таким способом периодически собирали дань с предпринимателей и лиц, работающих в различных организациях и учреждениях.

Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий были подробно зарегистрированы повторяющиеся преступные деяния связанных с И.Рагимовым лиц.

26 октября прошлого года он был задержан по подозрению в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями 182.2.1 и 182.2.2 (вымогательство, неоднократно группой лиц по предварительному сговору) УК и привлечен к уголовной ответственности.

По уголовному делу проходит 6 потерпевших.