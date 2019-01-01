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    В Азербайджане начался суд над еще одним главным редактором

    Завершено предварительное следствие по уголовному делу главного редактора сайта Bastainfo.com

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу главного редактора сайта Bastainfo.com, руководителя пресс-службы партии "Мусават" Мустафы Гаджибейли.

    Как сообщает Report, материалы уголовного дела в отношении обвиняемого по нескольким статьям М.Гаджибейли отправлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Уголовное дело передано на производство судьи Сабухи Гусейнова.

    Дата подготовительного заседания суда пока не оглашена.

    Отметим, что М.Гаджибейли вменяются статьи 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства), 309.2 (Превышение должностных полномочий) и 313 (Служебный подлог) УК АР.

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