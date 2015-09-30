​В Азербайджане началась судебная тяжба между двумя крупными компаниями

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Holcim (Азербайджан) подало иск против ОАО Azenco.

Как сообщает Report, Holcim выдвинул требование об уплате денежной суммы. Размер суммы не разглашается.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что ОАО Holcim (Азербайджан) является частью ведущего мирового поставщика цемента - Holcim Group, а также одним из передовых предприятий по производству клинкера и цемента в стране. Компания обеспечивает большую часть внутреннего спроса на высококачественную продукцию, отвечающую местным и международным стандартам.

Компания Azenco осуществляла деятельность как ООО "Азерэнержитикинти" в составе государственного предприятия ОАО "Азерэнержи", затем была переименована в ОАО Azenco. Капитал компании равен примерно 500 млн. долларов США.