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    ​В Азербайджане началась судебная тяжба между двумя крупными компаниями

    Holcim выдвинул требование об уплате денежной суммы

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Holcim (Азербайджан) подало иск против ОАО Azenco.

    Как сообщает Report, Holcim выдвинул требование об уплате денежной суммы. Размер суммы не разглашается.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что ОАО Holcim (Азербайджан) является частью ведущего мирового поставщика цемента - Holcim Group, а также одним из передовых предприятий по производству клинкера и цемента в стране. Компания обеспечивает большую часть внутреннего спроса на высококачественную продукцию, отвечающую местным и международным стандартам.

    Компания Azenco осуществляла деятельность как ООО "Азерэнержитикинти" в составе государственного предприятия ОАО "Азерэнержи", затем была переименована в ОАО Azenco. Капитал компании равен примерно 500 млн. долларов США. 

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