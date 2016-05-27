В Азербайджане начальник отделения полиции попал в ДТП

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.

Как сообщает Report, авария произошла в части магистральной дороги Баку-Шемаха-Евлах, пролегающей через гейчайское село Мирзагусейнли.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Hyundai IX 35 с государственным регистрационным номером 90-AP-579, направлявшегося из Агдашского района в направлении Гейчайского района, водитель Этибар Абдуев съехал с дороги и перевернул автомобиль.

Э.Абдуев был помещен в Гейчайскую районную центральную больницу с тяжелыми травмами. После оказания пострадавшему первой медицинской помощи, его поместили в одну из столичных клиник.

Причиной ДТП стало переходящее магистральную дорогу стадо крупного рогатого скота.

Отметим, что Э.Абдуев является начальником отделения полиции Уджарского района. В момент аварии он направлялся на работу в Уджарский район и был в автомобиле один.

Напомним, что по приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова, 14 мая 2016 года Э.Абдуев был освобожден от должности начальника отделения полиции Габалинского района и назначен на должность начальника отделения полиции Уджарского района.

По факту ведется расследование.