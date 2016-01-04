​В Азербайджане на заводе произошел взрыв, есть погибший и раненые

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сегодня примерно в 10:30 в котельной, расположенной на территории принадлежащего ООО Azeryem Sanaye завода в городе Балакян, произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате происшествия один человек погиб, двое получили ранения.

На место события привлечены соответствующие спасательные силы МЧС. Пожара в результате происшествия не последовало. На данный момент специалисты МЧС и других госструктур проводят расследование причин происшествия. Позже будет дана дополнительная информация.