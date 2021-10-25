В Азербайджане на врача-гинеколога надели электронный браслет

В Бардинском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу Тахиры Аллахвердиевой, обвиняемой в халатности.

В Бардинском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу Тахиры Аллахвердиевой, обвиняемой в халатности.

Как сообщает Report, на последнем процессе был зачитан приговор, согласно которому Т.Аллахвердиеву приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы (электронный браслет).

19 мая 2020 года по факту мертворождения в Бардинском родильном доме было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Следствием выявлены обоснованные подозрения в халатности акушера-гинеколога Бардинского родильного дома Аллахвердиевой Тахиры Энвер гызы, которая при родах жительницы села Гарадырнаг Бардинского района Мустафаевой Руфаны Эльчин гызы не выполнила своевременно кесарево сечение, в результате чего ребенок родился мертвым.

На основании собранных доказательств Т.Аллахвердиева была привлечена в качестве обвиняемой, ей было предъявлено обвинение по указанной статье Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.