​В Азербайджане на свободу вышла бывший директор школы - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Распоряжением президента страны Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" на свободу вышла и отбывающая наказание в женском исправительном учреждении №4 бывший директор школы Нушаба Ахмедова 1957 г.р.

Как сообщает Report, Н.Ахмедова ранее была директором средней школы №3 Геранбойского района.

В 2012 году Н.Ахмедова была уволена, затем в ее отношении возбудили уголовное дело по ст.179 (присвоение или растрата) УК АР. Решением Апелляционного суда города Гянджа от 9 июля 2012 года Н.Ахмедову приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

На мероприятии, прошедшем в женском исправительном учреждении №4, Н.Ахмедова поблагодарила главу государства за включение ее имени в список помилованных и пообещала быть примерным гражданином.