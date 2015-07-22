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    ​В Азербайджане на свадьбе произошла массовая драка, есть раненые

    Один из пострадавших получил многочисленные повреждения головы и тела кусками железа

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/В Бардинском районе на свадьбе произошла массовая драка. Как сообщает Report, инцидент произошел между родственниками в селе Беюкгеюшлю Бардинского района.

    В результате инцидента четверо получили ранения. Один из пострадавших Джамалов Джамал Акиф оглы в тяжелом состоянии был госпитализирован в отдел реанимации Бардинской районной центральной больницы. По словам врачей, 28-летний пострадавший получил многочисленные повреждения головы и тела кусками железа.

    Трое других пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

    По данному факту Бардинским районным управлением полиции ведется расследование. 

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