​В Азербайджане на свадьбе произошла массовая драка, есть раненые

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/В Бардинском районе на свадьбе произошла массовая драка. Как сообщает Report, инцидент произошел между родственниками в селе Беюкгеюшлю Бардинского района.

В результате инцидента четверо получили ранения. Один из пострадавших Джамалов Джамал Акиф оглы в тяжелом состоянии был госпитализирован в отдел реанимации Бардинской районной центральной больницы. По словам врачей, 28-летний пострадавший получил многочисленные повреждения головы и тела кусками железа.

Трое других пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

По данному факту Бардинским районным управлением полиции ведется расследование.